Se kraljica Elizabeta pripravlja na umik z britanskega prestola?

Vse globlje so razprtije v britanski kraljevi družini. Zaradi škandala, ki ga je zakuhal princ Andrew, se najbolj znani dinastiji na svetu obetajo korenite spremembe. Prestolonaslednik princ Charles naj bi poskušal kraljeve obveznosti skrčiti zgolj na svoja sinova, princa Williama in Harryja, ter njuni soprogi in otroke, kraljica Elizabeta II. pa naj bi se pripravljala na postopni umik.