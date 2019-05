Se Kuba pogreza nazaj v preteklost?

Kuba je znova stopila nekaj korakov v preteklost. Zaradi pomanjkanja osnovnih živil in higienskih izdelkov je vlada začela omejevati njihovo prodajo. Jajca, piščančje meso, moka, riž, fižol, milo - ti izdelki so odslej na voljo le s posebno kartico, ki točno določa, koliko lahko posameznik kupi na mesec, ali pa količino omejijo trgovine same. Vlada v Havani za krizo najbolj krivi ZDA in njihovo zaostrovanje embarga.