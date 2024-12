Se lahko pedofili po prestani kazni spremenijo?

Na splošno izbris kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost pomeni, da se lahko oseba po odsluženi kazni ponovno vključi v družbo. "Problem je v tem, da je ponavljanje spolnih deliktov ekstremno visoko," pravi psihiater in psihoterapevt dr. Robert Oravecz. Poleg tega so taka kazniva dejanja pogosto odkrita šele z dolgim zamikom. "So zelo uspešni pri tem, da manipulirajo s svojimi žrtvami in običajno pride do zaznanja kaznivega dejanja, ko so žrtve stare od dvajset do trideset let navzgor," dodaja dr. Oravecz.

Med petim in osmim letom je bila zlorabljana tudi sogovornica naših Kriminalnih zgodb. Storilec je po dolgih letih dobil tri leta zaporne kazni. "Ne vem, če je on v treh letih sploh imel čas dobro premisliti, kaj so njegova dejanja zame pomenila," pravi naša sogovornica. Pri kaznivih dejanjih spolnih zlorab mladoletnikov, kjer zakon določa široke kazenske razpone, je tudi rok za izbris različen. "To je nekaj, kar ostane vedno s tabo, tega nikoli ne pozabiš in to je vedno del tebe," še dodaja sogovornica.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da se obsodbe za kazniva dejanja zoper mladoletne po izbrisu prenesejo v Evidenco izbrisanih obsodb, kjer pa so trajno dostopne določenim institucijam. Posameznik se tako lahko vključi v družbo, a z omejitvami pri delu z mladoletniki. Če se sami lahko rehabilitirajo, pa travme žrtve ostajajo.

"Jaz sem prepričan, če je nekdo predator leta 1990, potem bo predator tudi leta 2023," pedofil, še sklene Oravecz, lahko namreč celo življenje preživi nekaznovan, če zna izbrati primernega otroka in izpeljati zlorabo tako, da še naprej ohrani čustveni stik z žrtvijo.