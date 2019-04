Se nam 12. aprila obeta brexit brez dogovora?

Britanski poslanci so imeli na mizi štiri alternativne možnosti glede izhoda Velike Britanije iz Evropske unije, a nobena izmed njih ni dobila večine glasov. Britanski minister za brexit Stephen Barclay je po glasovanju dejal, da je"edina možnost" sedaj najti način za izhod iz EU z dogovorom – in edini možni je po njegovih besedah sporazum premierke Therese May, še posebej v luči dejstva, da so poslanci med drugim z alternativnimi možnostmi zavrnili tudi izhod brez dogovora – tisti, ki so ga poslanci zavrnili že trikrat. A kljub temu, da je 12. april vse bliže, britanska politika pa ostaja razdeljena, je možnost potrditve ločitvenega dogovora v četrto malo verjetna.

Mayeva bo po napovedih za danes sklicala nujno sejo vladnega kabineta, ki naj bi se odločil kako naprej, ter tudi, ali naj poslanci znova (že četrtič) glasujejo o Mayinem ločitvenem sporazumu.

K vnovičnemu glasovanju o alternativnih možnostih, ki naj bi potekalo že v sredo, je pozval vodja laburistov Jeremy Corbynin dejal, da če je imela premierka tri možnosti za glasovanje v parlamentu, naj jih imajo tudi poslanci. Ob tem je poudaril, da so poslanci alternativne možnosti povečini zavrnili z manjšo razliko kot pa Mayin ločitveni sporazum.