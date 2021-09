Se nam obeta nov referendum?

Se nam poleg treh napovedanih interpelacij obeta tudi nov referendum? Tega so napovedali v Inštitutu 8. marec, ki je bil eden glavnih obrazov referenduma o vodi, če bo sprejet predlog zakona javnega reda in miru. Ta namreč predvideva, da se napadi na uradne osebe, denimo poslance, obravnavajo pod strožjimi pogoji in z višjimi sankcijami. Generalni direktor Policije je sicer naklonjen temu, da bi bile višje kazni predvidene za vse državljane, a je prvotni predlog, razlagajo na inštitutu, na noge spravil številne državljane. Podobno ostro pa se je širša javnost odzvala tudi na napad nasprotnikov cepljenja na RTV Slovenija. Tovrstni shodi bodo po novem prepovedani.