Se nam obetajo višji ali nižji davki?

Kot posledica spremembe po prvih letošnjih volitvah, ko smo izvolili novo vlado, se nam zdaj obetajo tudi drugačni davki, katerih spremembe bodo občutili domala vsi. V ponedeljek bo vlada namreč sprejela nov davčni paket, ki vključuje spremembe od delne razveljavitve Janševe dohodninske zakonodaje do višjega obdavčenja samostojnih podjetnikov, ki uveljavljajo normirane stroške, pa do višjega davka iz naslova oddajanja premoženja. Ker pa so opazili, da je tam, kjer se posluje z gotovino, manj davčno potrjenih računov, posebej v gostinstvu, bo ponovno obvezno izdajanje računov.