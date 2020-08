Se nam po šestih letih le obeta demografski sklad? Vlada ustanavlja Urad za demografijo

Bomo po šestih letih in dveh vloženih zakonih o ustanovitvi demografskega sklada tega le dobili? Vlada je na pobudo DeSUS ustanovila Urad za demografijo, ki bo osredotočen na problematiko posledic staranja prebivalstva. Pri reševanju problemov starejše generacije in demografskih izzivov je verjetno najpomembnejša naloga zagotavljanje podatkov, ciljev in usmeritev demografskemu skladu. A njegova ustanovitev je malce bolj zapletena, saj se SDS in DeSUS ne moreta dogovoriti, katera podjetja naj bi prešla pod demografski sklad.