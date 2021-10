Se nam zaradi povečanega števila okužb obeta ponovno zaprtje države?

Epidemiološke razmere se pri nas slabšajo iz dneva v dan. V nedeljo smo ob 1355 PCR-testih potrdili 364 okužb s koronavirusom. Ob nedeljah smo navadno beležili majhno število okužb, rezultat minule pa je zaskrbljujoč, saj gre za najvišje število potrjenih okužb na nedeljo po 10. januarju letos. Stroka vzrok za poskok števila okužb vidi v različnih dejavnikih, od začetka fakultetnega šolskega leta do mrzlih jesenskih dni, zaradi katerih se več časa zadržujemo v zaprtih prostorih. Ne le premier Janša, tudi direktor NIJZ Milan Krek je opozoril, da bi bilo smiselno razmisliti o ponovnem zaostrovanju ukrepov in zapiranju države. Kaj pa na to pravi vodja svetovalne skupine za covid-19?

