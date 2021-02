Kljub pomladnemu vremenu velja z delom na vrtu še počakati

Še pred kratkim so bile temperature marsikje precej pod ničlo, a so se zadnje dni precej dvignile. Takšna temperaturna nihanja so sicer nezaželena za sadjarje in kmetovalce. In čeprav naj bi sončno vreme izboljšalo vsaj počutje ljudi, pa temu ni vedno tako, opozarja psihologinja Meta Lavrič. Sončno in toplo vreme lahko namreč pri ljudeh, ki se soočajo z duševnimi težavami, vzbudi tudi negativne občutke in še poglobi njihove že tako globoke stiske.

