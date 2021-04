Še ne dveletni Urban povezal znanstvenike z vseh koncev sveta

Urban je prvi otrok v Sloveniji, ki so mu diagnosticirali gensko bolezen, sindrom CTNNB1. Gre za hudo nevrorazvojno motnjo. Zanjo so značilne motnje v duševnem razvoju, motorična zakasnitev, huda govorna okvara, motnje vida in vedenjske težave. Starša sta se povezala s svetovnimi in domačimi strokovnjaki, ki za Urbana že delajo gensko terapijo, a raziskave stanejo. Urbanova starša sta prvo leto raziskav financirala sama, v iskanje prave genske terapije sta že investirala 100 tisoč evrov, vse skupaj pa bo stalo od 3 do 4 milijone evrov.

