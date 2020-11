Se ob zdravstveni, gospodarski in socialni obeta še politična kriza?

Predsednik vlade Janez Janša je prepričan, da je njihova edina napaka pri spopadanju s koronakrizo do zdaj le začetna neusklajenost in spreminjanje navodil glede nošenja zaščitnih mask v šolah. Premier se je moral zagovarjati pred parlamentom, saj mu opozicija očita, da je epidemija vladi ušla iz rok. Janša pravi, da zdaj ni čas za bilanco, katera država je bila bolj in katera manj uspešna, temveč za to, da politika stopi skupaj. Opozicija pa napoveduje, da je padec Janševe vlade že pred vrati.

icon-expand