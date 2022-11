V sredo so se začele tudi volitve v Državni svet, kjer volivke in volivci svojega glasu sicer ne oddajo, saj ne gre za neposredno volitev članov sveta. A tudi tam je, še preden so se volitve sploh zaključile, že na vidiku pritožba. Na inženirski zbornici so namreč prepričani, da so jim na DVK želeli dodeliti manj elektorjev, kot jim jih po zakonu pripada.