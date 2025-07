Se še splača biti samostojni podjetnik? 'Dovolj obljub in več akcije'

Davki, prispevki in stroški naraščajo. Kljub temu mnogi vztrajajo, ker želijo biti svobodni in delati po svoje. Pa je vredno vztrajati? Dovolj obljub in več akcije. Tako k izpolnitvi predvolilnih obljub glede odprave prekarnosti vlado z ministrstvom za delo na čelu poziva organizacija Mladi plus skupaj s somišljeniki. Če do jeseni organizacije ne bodo obveščene o napredku pa napovedujejo stopnjevanje pritiska in proteste.Poleg prekarnosti pa sp-jevce skrbi nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Ta bo zanje znašal dva odstotka od prejemka.