Se še spomnite vseh Kacinovih modrosti na vladnih konferencah?

Kaj mislite, čigav je naslednji citat: "To je mogoče primerjati z nekontroliranimi spolnimi odnosi pred leti, ko je bilo rečeno, da smo se morali naučiti nekih novih tehnik." Ja, večina vas je verjetno pravilno ugotovila - Jelko Kacin je na vladnih tiskovnih konferencah poskrbel za takšne in drugačne modrosti. Marsikoga so njegove izjave tudi jezile in se zdele večkrat neprimerne glede na situacijo.