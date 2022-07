V četrtek so v Sloveniji ob 724 PCR-testih in 5.304 hitrih antigenskih testih potrdili 1.592 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 se v bolnišnicah zdravi 78 bolnikov, od tega jih je na intenzivnem oddelku 10. Umrl je en bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo. Je pa številne odzive, tudi v luči teh številk, sprožila četrtkova izjava predsednika vlade Roberta Goloba, da se lahko vsi pozdravimo na morju. Kakšni pa so odzivi stroke?