Še ta mesec znana usoda Adrie Airways

Nemci so Adrio proti koncu lanskega leta dokapitalizirali s štirimi milijoni evrov, obenem pa so napovedali, da še večja dokapitalizacija v višini najmanj 10 milijonov evrov ostaja načrtovana za prvo letošnje četrtletje.

V agenciji za civilno letalstvo so prevozniku za predložitev ustreznih zagotovil dali čas do konca lanskega leta, pošto pa prejeli 31. decembra.

"Ker je gradivo obsežno in ga moramo temeljito pregledati, odgovora na vaša vprašanja še ne moremo podati," so zapisali v odgovoru na vprašanje o nadaljnjih postopkih agencije. Predvidevajo, da bodo postopek zaključili do konca januarja.

Letalskemu prevozniku zaradi nezadostne dokapitalizacije grozi odvzem operativne licence. Adria, ki zaposluje 400 ljudi, sicer samo kontroli zračnega prometa dolguje več kot milijon evrov, ostali upniki pa terjatev ne razkrivajo.