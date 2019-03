Še tretje glasovanje o brexitu, Bruselj: po osmih 'ne' zdaj potrebujemo 'da'

Po njenih besedah je edina možnost, da zagotovijo izstop 22. maja, ta, da do 29. marca do 23. ure britanski parlament potrdi izstopni sporazum. Ponovila je, da je Evropski svet pretekli teden odobril preložitev brexita do 22. maja, če bodo britanski poslanci sporazum potrdili ta teden. To so danes ponovili tudi v Bruslju.

"Predlog je nov in bistveno drugačen," je po poročanju britanskega BBC povedal Bercow, ki je pretekli teden zavrnil vnovično glasovanje o dogovoru o izstopu, ki ni bistveno spremenjen.

Vlada je namreč zdaj vložila predlog, ki predvideva zgolj glasovanje o pravno zavezujočem izstopnem sporazumu. Potrditev tega sporazuma je tudi pogoj voditeljev EU za preložitev brexita do 22. maja. Predlog pa ne vključuje nezavezujoče politične izjave o prihodnjih odnosih, ki je del dogovora z unijo o izstopu.

Doslej so poslanci dvakrat zavrnili celoten dogovor, torej izstopni sporazum in politično izjavo.

"Vse poslance pozivam, da podprejo (sporazum) in zagotovijo, da zapustimo EU 22. maja, ter s tem ljudem in podjetjem dajo gotovost, ki jo potrebujejo," je ob predstavitvi predloga povedala Leadsomova, ki v parlamentu zastopa vlado. Pojasnila je še, da bodo s potrditvijo sporazuma avtomatično sprožili preložitev brexita do 22. maja.

Opozicijski laburisti so bili v prvem odzivu kritični do predloga vlade. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in predsednik Evropske komisije sta po njihovih navedbah večkrat zatrdila, da sta sporazum in politična izjava del istega "paketa, o katerem sta se strani dogovorili".

Minister za brexit laburistične vlade v senci Keir Starmer pa meni, da bi ločitev teh dveh delov dogovora pomenila, da bi EU zapustili, ne da bi vedeli, kam gredo. "Za to ne bi glasovali," je poudaril.