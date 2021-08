Se v Policiji obetajo nove kadrovske menjave?

Vodilni v največji policijski upravi v državi – ljubljanski – so prejeli opozorila pred odpovedjo. Za izdana pisna opozorila se je odločil generalni direktor Policije Anton Olaj, potem ko je v preteklem mesecu večkrat podvomil v delovanje njihovih policistov. Dal je odrediti tudi dva nadzora njihovega dela: prvič, ko so rumene jopiče odstranili s protesta na Prešernovem trgu, in drugič, ko so se pred parlamentom vrstili napadi na poslance. In prav to naj bi bila podlaga za izrečena opozorila.