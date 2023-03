Se vam zdi, da vas napadi hekerjev nimajo kaj skrbeti?

Lani so hekerji vdrli v naš sistem, bilo je praktično nemogoče delati, dostopa do arhiva, filmov in serij nismo imeli. Le iznajdljivosti vseh se lahko zahvalimo, da smo sploh oddajali. Spomnite se, ko so hekerji napadli Ljubljanske lekarne: izdajanje zdravil je bilo precej oteženo. V ZDA pa je več kot tisoč bencinskih črpalk čez noč ostalo brez bencina, ker so hekerji napadli računalniški sistem cevovodnega omrežja. Dalibor Vukovič je vodja skoraj 100 računalniških strokovnjakov in je tako imenovani etični heker na Telekomu Slovenije, ki skrbi, da bi bilo takšnih hekerskih napadov čim manj. V podjetju Go-Lix pa imajo šest etičnih hekerjev, ki se s hekerskimi primeri ukvarjajo vsak dan. A strokovnjakov s takšnim znanjem je v Sloveniji premalo. Policija je lani obravnavala skupaj 219 kaznivih dejanj napadov in zlorab informacijskih sistemov. Oškodovanih je bilo 123 posameznikov, za malo več kot 1060 evrov. Škoda za 58 pravih oseb pa je bila nekaj manj kot 1.500.000 evrov.