'Še vedno se kujejo zli načrti, zato je koalicija proti IS potrebna še naprej'

Slovenski zunanji minister Miro Cerar pa je dejal, da IS še vedno obstaja, še posebej na severu Iraka in v Siriji, in izvršuje tudi kibernetske napade. Še vedno je nevarnost, da na vojna območja prihajajo borci iz Evrope in se potem tudi vračajo v Evropo. "Še vedno se kujejo zli načrti in zato je koalicija proti IS potrebna še naprej," je dejal in zagotovil, da bo Slovenija ostala aktivna v koaliciji, dokler se ne končajo teroristične grožnje in zlorabe žensk, otrok in drugih skupin.

V Washingtonu je v sredo potekalo doslej največje srečanje držav koalicije proti Islamski državi (IS), ki ga je gostil ameriški državni sekretar Mike Pompeo , zunanjim ministrom koalicije pa je spregovoril tudi predsednik ZDA Donald Trump , ki je lani vnesel nekaj zmede z razglasitvijo zmage proti IS in napovedjo umika ameriške vojske iz Sirije. Zaradi tega je med drugim odstopil njegov zunanji minister James Mattis . Trump v nagovoru ministrom ni več govoril o tem, da je IS že poražena, ampak je zagotovil, da je močno oslabljena.

Po njegovih besedah je res, da je bil IS vojaško poražen, še vedno pa ima celice v Iraku in Siriji in se želi širiti naprej. "Vseh 79 držav se je dogovorilo, da bomo še naprej skupaj aktivni, dokler se teroristov ne uniči do konca in se ne osvobodijo ozemlja, kjer še delujejo, ter prenehajo kibernetski napadi in preprečijo finančni tokovi. Enotnost koalicije je bila ponovno izpričana, predvsem pa smo govorili, da je treba še naprej prispevati sredstva, da bomo še naprej uspešni," je dejal.

Slovenija v koaliciji sodeluje od leta 2014 in med drugim sodeluje s pripadniki enote Slovenske vojske za specialno delovanje, ki pomaga pri usposabljanju oboroženih sil iraškega Kurdistana. Minister je na srečanju obvestil tudi o aktivnostih Slovenije v boju proti terorizmu, nasilnemu ekstremizmu in preprečevanju radikalizacije. Območje Zahodnega Balkana ostaja za Slovenijo področje posebnega interesa in Slovenija je v njej posebej prepoznana z dvema ključnima pobudama, ki sta postali tudi del politik EU.

Zunanji ministri koalicije so na koncu srečanja sprejeli izjavo, s katero so se zavezali nadaljnjemu sodelovanju in delovanju proti IS ter podobnim skupinam. Izjava omenja, da se je v zadnjem letu dni tiranije IS v Iraku in Siriji osvobodilo 7,7 milijona ljudi. Ozemeljski porazi IS v Iraku in Siriji so pomembna prelomnica, vendar ne pomenijo konec kampanje poti IS. Med drugim je treba osvobojeno ozemlje stabilizirati.

Trump je v nagovoru ministrom dejal, da bo naslednji teden verjetno naznanil, da so IS odvzeli 100 odstotkov zavzetega ozemlja, kar naj bi bila posledica njegovih pobud. Odstranili so več kot 60 vodilnih članov IS, ki jih je označil za bolne in zmešane ljudi. Zagotovil je, da je IS zdesetkana, ker nima več ozemlja za sprožanje novih napadov. Članicam koalicije se je zahvalil za sodelovanje.