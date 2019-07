Še vedno ugotavljajo, kdo so žrtve v letalu, ki je strmoglavilo in zgorelo

Nesreča se je zgodila že včeraj, vendar se je znočilo, zato so preiskavo nadaljevali danes. Šele danes so v dolino tudi odpeljali trupla, zdaj pa upajo, da bodo potnike v letalu kot pogrešane prijavili svojci, kar bi bila nato podlaga za ugotavljanje identitete s pomočjo analize DNK. Zaenkrat ni znano, kdo so bili potrniki, in kam so bili namenjeni. Da so bili Nemci, pristojni sklepajo zgolj na podlagi cilja leta.

Letalo je poletelo iz italijanskega kraja Montichiari in je bilo na poti v Schwäbisch Hall v nemškem Baden-Württembergu.

Nesreča se je nato zgodila okoli 17.30 ure, ko je letalo zadelo v 2300 metrov visoko steno, se razletelo, goreči deli pa so padli na večje območje. Po nesreči so na območje prihiteli lokalni gorski reševalci, gasilci, tudi policijski helikopter, vendar je bilo za žrtve nesreče prepozno, njihova trupla so zgorela do neprepoznavnosti. Avstrijski in nemški mediji sicer poročajo, da je bilo v času nesreče na območju lepo vreme.