Unovčenih nekaj več kot polovico bonov: za katere kraje so bili najbolj donosni?

Potem ko državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon o pomoči gospodarstvu in turizmu, naj bi bilo po napovedih gospodarskega ministrstva nove turistične bone mogoče koristiti že ta konec tega tedna. In medtem ko bodo nekateri že koristili nove, morajo drugi pokoristiti še "stare". Za nami je namreč leto unovčevanja turističnih bonov s prekinitvami, ki turističnemu sektorju pomagajo blažiti posledice epidemije. Po podatkih FURSA smo Slovenci od junija lani unovčili le nekaj več kot polovico turističnih bonov v vrednosti 150 milijonov evrov. Preverili smo, za katere kraje in nastanitve so bili ti najbolj donosni.

