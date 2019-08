Država je leta 2013 dokapitalizirala slovenske banke, pri tem pa razlastila delničarje in imetnike podrejenih obveznic. Višje sodišče je zdaj potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča, da mora Abanka razlaščenima kupcema podrejenih obveznic Banke Celje povrniti vplačani znesek skupaj z obrestmi. Kaj to pomeni za ostalih 1600 imetnikov podrejenih obveznic, ki so bili izbrisani?