Ne na policijo, domnevne žrtve primerov spolnega nasilja so se, kot že mnoge prej v podobnih akcijah #jaztudi, zatekle k objavam na družbenih omrežjih. V manj kot mesecu dni so namreč administratorji profila prejeli več kot 50 anonimnih izpovedi o početjih iste osebe, a uradne prijave, kot so sporočili s policije, vsaj do včeraj ni bilo ene same. Zakaj o tej izkušnji torej niso povedale organom pregona, ampak raje uporabnikom Instagrama?