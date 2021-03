SeaVision razvil sistem 'Vision Anchor' za pametno sidranje

Ekipa slovenskega podjetja SeaVision je prva na svetu razvila sistem za pametno sidranje. Sistem Vision Anchor je pravzaprav sidrna boja, ki ima podvodno kamero in lokacijski modul, tako da lahko preko satelitov in videonadzora na pametnem telefonu v vsakem trenutku spremljate, kje je sidro in kako dobro drži. Če tokovi sidro slučajno premaknejo, pa se sproži alarm. Poleg tega je varno sidro dobra rešitev za območja z zaščitenim podvodnim rastjem, kot so koralni grebeni in ogrožena morska trava.

