Sebastian Abramov ponovno na zatožni klopi

Po večmesečnem premoru v sojenju Sebastienu Abramovu zaradi očitanega umora takratnega dekleta Sare Veber je obtoženi znova sedel na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča. Vzrok za daljši premor, četudi gre za priporno zadevo, je bila kar dvakratna zamenjava njegovega zagovornika. Spomnimo, Abramov je sojenje v tem premeru začel z odvetnikom Borisom Grobelnikom, ki je v aferi odrezana roka zastopal njegovo zaročenko Julijo Adlešič. Slednja je bila kot priča vabljena na tokratno sojenje, a je ni bilo, tudi vabila sodišča sploh ni prevzela. So pa na celjsko sodišče pristopili njeni starši, ki so ju spraševali predvsem o tem, ali je bila njuna hči Julija v razmerju z obtoženim že v kritičnem času, ko je umrla Sara Veber in je bila slednja Abramovo dekle.