Sedem mesecev po brutalnem umoru novinarja in zaročenke končno aretacije

Vest o aretaciji osumljencev je potrdil odvetnik družine Kuciak, ki si od tragične izgube še ni opomogla. "V zgodnjih urah so pridržali osumljence naklepnega umora Jana in Martine," je odvetnik Daniel Lipšic zapisal na Facebooku.

Umor novinarja je pred meseci pretresel ne le Slovaško, ampak kar centralno Evropo. Jeza ljudi je bila velika, sledili so največji ulični protesti po letu 1989, ko je padal komunistični režim. Kuciak je preiskoval zgodbe, povezane s korupcijo, eno največjih težav v regiji, ker se je iskanje resnice izkazalo za smrtno nevarno, pa so se razjarjeni ljudje podali na ulice.

Umor Kuciaka je k odstopu prisilil slovaškega notranjega ministra, šefa policije in premierja Roberta Fica, vseeno pa je Ficova vladna koalicija ostala na oblasti.

Premier Peter Pellegrinije aretacije na Facebooku pospremil z zapisom: "Pridržali so osumljence za umor dveh mladih nedolžnih ljudi." Dodal je tudi, da je preiskava primera prioriteta njegove vlade. Vseeno javnost še vedno dvomi, da je preiskava temeljita in transparentna, sprašujejo se, kakšna je vloga policije v primeru.

Umor Kuciaka naj bi bil po predvidevanjih oblasti sicer naročen zaradi njegovega preiskovanja korupcije, med drugim je preverjal povezave med korupcijo v vladi, skorumpiranimi politiki in italijanskimi gangsterji. Med drugim naj bi ga zanimala domnevna vloga italijanskega mafijskega klana Ndrangheta pri kraji evropskih kmetijskih subvencij, sicer namenjenih slovaškim kmetom in morebitne povezave med politiki vladajoče stranke Smer in kalabrijsko mafijo. Nekaj njegovih ugotovitev so po njegovi smrti objavili Kuciakovi kolegi.

Slovaška policija pa je bila medtem tarča kritik, da v preiskavi uničuje dokaze, da ne deluje transparentno in na nedovoljen način preiskuje Kuciakove kolege.