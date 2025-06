Na sedem veličastnih gradov le v pol ure

Nikjer v Sloveniji ne boste na tako majhnem območju našli toliko gradov kot v Posavju. Sedem veličastnih pa je doživetje, ki si ga morebiti lahko privoščite prav zdaj, ko prihaja poletje in več prostih dni. Gre za odkrivanje najbolj vznemirljivih grajskih zgodb in legend iz preteklosti, ki vas ponesejo v čase mogočnih plemiških družin in njihovih usod v Posavju. Po novem si jih lahko ogledate celo, ne da bi se premaknili za korak.

V Terme Čatež ponavadi zavijemo, ker si želimo vodnih doživetij. A je ta največji termalni kompleks pri nas dobro izhodišče še za eno povsem drugačno pustolovščino. V digitalni grajski sobani si je namreč moč le na nekaj kvadratnih metrih ogledati grajsko dediščino Posavja in to skoraj tako, kot bi v mogočne gradove resnično vstopili sami.

Med zidove z virtualnimi očali

"O, tole je pa grad roparskih vitezov Ostrovrharjev, kajne?" Zrla sem v grad Svibno, ki je danes le še ruševina, v grajski sobani pa se je pred očmi zrcalil v 3D rekonstrukciji. "Tako je," mi je navdušeno odgovoril Kristijan Roškalič, turistični turist iz ZPTM Brežice, ki v digitalni grajski sobani rad sprejme vsakega, ki ga zanima dediščina slovenskih gradov. "Predlagam, da si nadenete virtualna očala in se kar sami sprehodite po gradovih, ki vas zanimajo. To je krasna ideja, da ljudem približaš zanimanje. V Terme Čatež se steka nemalo tudi tujih turistov, ki se prav zaradi virtualnega ogleda kakšnega od gradov resnično odpravijo nanj. Sploh Nizozemci so navdušeni raziskovalci."

V katerega od sedmih gradov?

Slovenija ima več kot 150 gradov in dvorcev, posejanih po vsej deželi. A res ni nikjer v Sloveniji na tako majhnem območju toliko gradov kot v Posavju. Lepo ohranjenih je kar devet gradov. In danes živijo novo življenje v sožitju z muzeji, galerijami, celo hoteli. Naj zavijem v grad Brežice, kjer domuje pokrajinski muzej Posavski muzej Brežice? Očaral bi me z eno najlepših baročnih dvoran – viteško dvorano, ki je s svojo edinstveno poslikavo iz začetka 18. stoletja eden najodličnejših posvetnih baročnih spomenikov stenskega slikarstva na Slovenskem. Naj se odpravim proti srednjeveškemu gradu Mokrice, ki je danes preurejen v butični hotel visoke kategorije s stilno opremljenimi sobami in apartmaji v grajskih stolpih? Morda pa grem raje proti nekdanjemu cistercijanskemu samostanu Kostanjevica na Krki, v katerem so leta 1974 v obnovljenih prostorih odprli Galerijo Božidar Jakac. Mamil me je tudi grad Sevnica, katerega posebnost sta prav gotovo Grajska vinoteka in Klet modre frankinje, ki se nahaja v grajski vili nad grajskim vinogradom. Legende o gradu Kunšperk pravijo, da naj bi se mitološka bitja Ajdi sprehajali ob Sotli in podajajoč si kladivo iz hriba na hrib gradili mogočna, nasproti stoječa si gradova: grad Kunšperk in Cesargrad. Tudi Kunšperk bi znal biti zanimiv, prav tako grad Svibno, čeprav le v ruševinah. Roparske zgodbe so mi bile vedno všeč. Na koncu pa je zmagala arhitekturna mogočnost nad reko Savo – grad Rajhenburg, ki na 60-metrski skalni polici nad sotočjem Brestanice in Save že od 12. stoletja kraljuje ta mogočni grad.

Moli in delaj. In jej čokolado. Grad Rajhenburg je eden najpomembnejših grajenih spomenikov srednjeveške kulture na Slovenskem. Po zadnji prenovi v letu 2012 je dobil izjemno privlačno podobo, ki jo dopolnjujejo tako z muzejskimi razstavami in programi kot tudi z glasbenimi, gledališkimi in filmskimi predstavami. "Z razstavo Vitezi Rajhenburški predstavljamo čas od 12. stoletja, ko se je ta stavba začela graditi, pa do leta 1570, ko so vitezi Rajhenburški izumrli," mi je, medtem ko me je vodila po grajskih prostorih, razlagala muzejska svetovalka Helena Rožman. Očem privlačna se mi je zdela razstava menihov trapistov, ki so v 19. stoletju v Brestanici začeli s čisto pravo tovarno čokolade. Pravzaprav so bili rajhenburški trapisti prvi industrijski proizvajalci čokolade na Slovenskem. Proizvajali so jo pod blagovno znamko Imperial, ki jim jo je podelil sam avstrijski cesar Franc Jožef I. Bili so cesarski dobavitelji tako čokolade kot likerjev, kar je bilo največje priznanje za kvaliteto njihovih izdelkov. Njihovi proizvodi so bili na prodajnih policah po vsej Evropi.

Portugalka, ki se je zaljubila v Slovenca in čokolado

Imela sem srečo, da sem v eni od grajskih kleti sredi dela resnično našla tudi čisto pravo čokolatjerko Emanuelo Lopes Jeronimo Kunej, ki jo je srce z rodne Portugalske pripeljalo v Brestanico, kjer je poleg moža našla še eno ljubezen – čokolado. "Lotili se bova pralin," mi je dejala nasmejano. Prav čutila sem njeno strast do te opojne sladkosti. Emanuela svoje sladke stvaritve sicer ustvarja v doma v Hiši vina, trte in čokolade Kunej, a se na grad rada povzpne vsakič, ko željo po odkrivanju sladkih skrivnosti izrazi kakšen predhodno najavljeni obiskovalec oziroma skupina. So nama praline uspele? Prav gotovo. Še posebej jaz sem se odlično izkazala pri pospravljanju čokoladnih delcev in polnil.

