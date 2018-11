Vučić: Nisem mogel verjeti svojim očem

Srbski mediji so sedežni red poimenovali za 'škandaloznega', srbski časopis Politikapa je celo zapisal, da je bila 'Srbija v Parizu ponižana': "Zgodovina, na katero bi morala biti Srbija ponosna, je bila pokopana v valu pragmatizma dnevnih političnih interesov, francoske organizatorje ceremonije bi moralo biti sram." Politika je ob tem menila, da ne gre za obravnavo srbskega predsednika, pač pa za status Srbije, ki je bila med prvo svetovno vojno pomembna zaveznica antantnih sil, Francije, Velike Britanije in Rusije.

Tega so namreč posedli na stran, ki so jo srbski mediji razumeli kot 'manj pomembno', oziroma naproti svetovnim voditeljem, kot so ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump , ruski predsednik Vladimir Putin in nemška kanclerka Angela Merkel . Na isti strani sta sedela tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović in, kar je morda pri tem najpomembnejše, kosovski predsednik Hašim Tači , kar pa seveda ni ostalo neopaženo.

In medtem ko se je francoski predsednik Emmanuel Macron v svojem govoru zoperstavil nacionalizmu in pozval svetovne voditelje, naj ne pozabijo pokola prve svetovne vojne, je srbska televizija RTSmed neposrednim prenosom govora kar trikrat vstavila zamrznjeno fotografijo predsednika Vučića .

Svetovni voditelji so v nedeljo v Parizu obeležili stoto obletnico konca Velike vojne , ki je zahtevala več kot 17 milijonov življenj in za vedno spremenila zemljevid Evrope.

Opravičilo predsedniku Vučiću in srbskemu narodu je že ponudil francoski veleposlanik v Beogradu Frederic Mondoloni , ki je sedežni red označil za 'obžalovanja vrednega': "S Srbijo smo si zelo blizu. Srbija je izgubila skorajda tretjino svojega prebivalstva v prvi svetovni vojni, 62 odstotkov vseh moških, in Francija tega ni pozabila /.../ Želimo obeležiti tesno prijateljstvo s Srbijo, naš predsednik Macron bo državo obiskal v začet ku decembra, kar je izrednega pomena, saj tega ni storil noben francoski predsednik v zadnjih 17. letih," je dodal Mondoloni. Srbski predsednik se je že zahvalil za sporočilo spoštovanja do srbskih žrtev Velike vojne, ki ga je izrazil francoski veleposlanik.

28. junija 1914 se je z avstroogrskim napadom na Srbijo odprlo Balkansko bojišče, eno izmed najpomembnejših stranskih bojišč prve svetovne vojne, kjer so na nasprotnih bregovih stale Avstro-Ogrska, Nemčija in Bolgarija na eni strani, ter Srbija in njeni zahodni zavezniki na drugi.

"Ko nanese na prvo svetovno vojno, si Srbija zasluži sedež v prvi vrsti, skupaj s Francijo, Veliko Britanijo, državami, ki so izbojevale zmago v vojni," je zaPrva TV dejal Dragan Simic z Univerze v Beogradu. Država je namreč v Veliki vojni utrpela največje izgube glede na velikost vojske. Zaradi bolezni in lakote in bojevanja naj bi umrlo več kot milijon srbskih civilistov in vojakov, celotne izgube naj bi po nekaterih ocenah predstavljale skorajda tretjino celotnega srbskega prebivalstva.

Vučić: Kosovo spodkopava stabilnost v regiji

Srbske medije je poleg dejstva, da je moral njihov predsednik v Parizu sedeti na strani 'manj pomembnih', kljub temu, da je Srbija odigrala pomembno vlogo in bila na strani zmagovalcev prve svetovne vojne, razburilo tudi, da je kosovski predsednik sedel tik za ruskim predsednikom Putinom, kar bi, je v luči razmer in napetosti med balkanskima državama, lahko označili kot diplomatski spodrsljaj s strani organizatorjev.

Spomnimo, da je februarja leta 2008 Kosovo razglasil neodvisnost od Srbije, česar pa Srbija vse do danes ni priznala. Kosovo trdi, da je do danes 115 držav sveta priznalo njihovo samostojnost, to sta med prvimi storili tudi Francija in Slovenija, medtem pa Srbija pravi, da ji je uspelo prepričati več ducat držav, da svoje priznanje umaknejo, piše France24. V nedeljo po srečanju z nemško kanclerko Angelo Merkel v Parizu, je Vučić prav tako obtožil kosovske oblasti, da 'spodkopavajo sodelovanje in stabilnost v regiji' ter se s tem odzval na napoved kosovskih oblasti, da bodo za deset odstotkov povišali davke na srbsko blago, kljub temu, da je Srbija njihov največji trgovinski partner. V mislih pa je imel tudi napovedi, da želi Kosovo ustvariti svojo lastno vojsko, kar je za AFPpotrdil sam kosovski predsednik Thaci. Zadržke do te odločitve so že izrazili tudi pri zvezi Nato.