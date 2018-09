Šef policije v težavah, ker je nazaj privedel osumljenca umora 14-letnice in posilstva 11-letnice

Tukaj pa se zgodba še dodatno zaplete. 21-letnemu osumljencu je v Irak sledil šef zvezne policije Dieter Romann in ga privedel nazaj.

Ali B. se je namreč v vso družino, s katero so prej zavetje iskali v Nemčiji, zdaj zatekel na sever Iraka, ki je pod kontrolo kurdskih sil, a so ga tamkajšnje oblasti ujele in izročile Romannu.

Ta ga je privedel nazaj v Nemčijo, kjer je Ali B. zanikal posilstvo, a priznal umor 14-letnega dekleta, po pisanju nemških medijev pa zanika tudi posilstvo 11-letnice, kjer policisti prav tako menijo, da velja za glavnega osumljenca.

A potem so se začela vprašanja o tem, kako je Romann Alija B. privedel nazaj v Nemčijo. Izkazalo se je, da ga je policistu res izročila iraška lokalna oblast, a naj bi to storili brez da bi Nemčija izdala zahtevo za aretacijo in izročitev, zaradi česar Romannu zdaj očitajo, da je osumljenca ugrabil. Iraške oblasti izpostavljajo, da Irak in Nemčija nimata dogovora o izročanju osumljencev.

Medtem ko se preiskava zdaj osredotoča na Romanna, s čimer je na kocki njegova uspešna policijska kariera, Ali B. ždi v preiskovalnem priporu v Frankfurtu. V Nemčijo naj bi vstopil brez dokumentov oktobra 2015, skupaj z velikim migrantskim valom, državo naj bi dosegel s prečkanjem Turčije in Grčije.