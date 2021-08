Žan Mahnič o povezavi z vidnimi člani rumenih jopičev. 'Gre za nebuloze,' odgovarja

Ali se za nacističnimi pozdravi in poveličevanjem Hitlerja pod krinko brezrokavnika poleg pripadnikov rumenih jopičev skriva še kdo, morda celo kdo od vladajočih političnih akterjev? To so se spraševali člani Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb. Eden izmed preiskovalnih novinarjev je na seji predočil konkretne dokaze, ki nakazujejo povezavo državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča z vidnimi člani rumenih jopičev. "Gre za nebuloze," odgovarja Mahnič. Podobno ostro, da je škandalozno, pa se je na zaslišanje, ki so ga z njim opravili kriminalisti, odzval notranji minister Hojs.