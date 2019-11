Sejšeli: raj za turiste, kjer se prebivalci borijo z epidemijo odvisnosti od heroina

Na Sejšelih se za bliščem petičnih hotelov, restavracij in rajskih belih plaž za lokalne prebivalce skriva povsem drugačna realnost. 5.000–6.000 od 94.000 prebivalcev je namreč odvisnih od heroina. Tam so zato ustanovili agencijo, ki se bori proti nedovoljenim drogam, a kriminalne združbe udarec vračajo s padcem cen te droge, ki uničuje življenja.

Rajsko otoško državo Sejšele vsako leto obišče približno 360.000 turistov, ki občudujejo koralne grebene in bele peščene plaže. A za rajskimi podobami butičnih letovišč in vrhunskih restavracij, ki jih oblegajo popotniki, se skrivajo težke zgodbe prebivalcev. Narod se namreč spopada s heroinsko epidemijo ogromnih razsežnosti, poroča BBC. 5.000–6.000 od 94.000 prebivalcev je namreč odvisnih od heroina, poroča Agencija za preprečevanje zlorabe drog na Sejšelih. Heroin tja pripotuje iz Azije, preko Afganistana, na otoke ga pretovorijo preko Vzhodne Afrike. Sejšele sestavlja 115 otokov, ki imajo številne nenadzorovane meje, zaradi česar je težko nadzorovati trgovino z drogo.

Če so tovrstni programi prinesli žarek upanja na otok, je cena heroina po uvedbi programov za pomoč odvisnikom na Sejšelih močno padla. FOTO: Dreamstime

34-letni Jed Lesperance je droge prvič užival pri 20 letih. Začel je z občasnim uživanjem konoplje s prijatelji. Kot je povedal za BBC, je bilo to na začetku zabavno: ''Ampak čez čas sem začel z uporabo heroina, ki je začel nadzorovati moje življenje. Heroin sem užival dvakrat do trikrat na dan, da sem ga lahko plačeval, pa sem kradel svoji babici. Odvisen sem postal v nekaj tednih.'' Niso kriminalizirali uporabnikov Vsako jutro se pred okencem na metadonski kliniki zvrsti dolga vrsta odvisnikov, ki čakajo, da jim ustrezno usposobljeni delavci razdelijo ustrezne količine metadona. Na Sejšelih se namreč niso odločili za boj proti drogam, ki bi kriminaliziral uporabnike drog, ampak odvisnost od heroina obravnavajo kot kronično bolezen, ki jo zdravijo. Leta 2017 so ustanovili Agencijo za preprečevanje zlorabe drog, v okviru katere so predstavili metadonski program, s katerim so začeli leta 2018. Odvisniki od heroina imajo tako možnost, da se pridružijo programu, v katerem se morajo zavezati k odvajanju ali pa možnost, da se pridružijo programu, ki se osredotoča na zmanjševanje škode. Uporabniki imajo tako dostop do medicinske in psihosocialne podpore. Kot pojasnjujejo, se je za programe doslej odločilo 2.000 ljudi. Skoraj 70 odstotkov si jih je ob obiskovanju tega programa uredilo življenje do te mere, da so zdaj zaposleni.

Za rajskimi podobami butičnih letovišč in vrhunskih restavracij, ki jih oblegajo popotniki, se skrivajo težke zgodbe prebivalcev. FOTO: Thinkstock

Jed, ki je s pomočjo programa čist že tri mesece, je dobil delo kot slaščičar v enem od petzvezdičnih hotelov na največjem sejšelskem otoku. ''Potem ko sem našel službo, sem stabilnejši in to mi pomaga, da vztrajam v programu. Zaslužil sem dovolj, da sem lahko babici vrnil nekaj denarja, ki sem ji ga ukradel za nakup heroina. To je okrepilo najin odnos.'' Michelle Sabury, ki pomaga odvisnikom v teh programih, se strinja, da je Jed povsem druga oseba, odkar se je pridružil programu: ''Ko je prvič prišel do nas, je bil podhranjen in brezupen. Zdaj je videti veliko bolj zdrav in vsak dan lahko dela. Ponosni smo, da smo mu pomagali.'' Ko udeleženci programa prejmejo metadon, jih večina še ostane, da se pogovorijo s svojimi mentorji, preden zapustijo kliniko. "Epidemija heroina jev moji državiprizadela toliko ljudi,da je edino pravilno,da smo odprti in iskreni glede težav, s katerimi se srečujemo,"je povedal Jed. A če so tovrstni programi prinesli žarek upanja na otok, je cena heroina po uvedbi programov za pomoč odvisnikom na Sejšelih močno padla. Kot zaBBC pojasnjuje Saburyjeva, je namen tega, da preprodajalci drog in kriminalne združbe uničijo vsa njihova prizadevanja, a na Agenciji so odločeni, da bodo boj za Sejšele brez drog nadaljevali.

Heroin je še vedno najpogostejši prepovedan opioid, tudi na evropskem trgu z drogami in pomembno prispeva k zdravstvenim in socialnim stroškom, povezanim z drogami. FOTO: Thinkstock