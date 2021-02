700 pic za požrtvovalne zdravstvene delavce ljubljanskega UKC

Za zdravstvene delavce, ki se zdaj že skoraj leto dni borijo s covidom, so člani Sekcije picopekov pred ljubljanskim UKC-jem pripravili posebno presenečenje, s katerim so želeli izkazati hvaležnost za njihovo požrtvovalno delo. V dobrodelnem maratonu so spekli kar 700 pic in jih na ta način vsaj malo nagradili za njihovo delo med epidemijo. Kljub slabemu vremenu so picopeki, kot sami pravijo, pice pekli 100 na uro, ob tem pa ni manjkalo zabave in dobre volje.

