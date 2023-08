Šele po odstranjenem mulju se vidi razsežnost škode

Razsežnost škode po poplavah se kaže šele sedaj, ko je več tisoč prostovoljcev in ostalih pripadnikov interventnih služb odstranilo večji del mulja, ki ga je prinesla deroča voda. Na gospodarskem ministrstvu bodo začeli ocenjevati škodo v gospodarstvu, ki je nastala na strojih, opremi, zalogi in predvsem zaradi izpada dohodka. V le nekaj urah nam je voda uničila večletno delo, je na robu solz pripovedoval Stane Kopušar, direktor lesne žage v Nazarjah. In ni edini mali podjetnik, ki ga je naravna katastrofa spravila na kolena. Pred proizvodnjo podjetja Biomasa se že dneve sušijo deli strojev, ki so jih čistili tudi z zobnimi ščetkami, zdaj pa upajo, da bodo ob ponovnem sestavljanju še delovali.