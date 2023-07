Si predstavljate, da dve uri čakate na avtobus na postaji in le nemočno opazujete avtobuse, ki vozijo mimo vas, vi pa ne morete nanje, ker nimajo klančine za invalidski voziček? To se je na krajevnem avtobusu prevoznika Arriva zgodilo 23-letni Ani Rogel. Po dveh urah je le prišel avtobus, ki je imel klančino, in je lahko iz Kopra prišla v Strunjan. To je nedopustno, pravi 23-letnica, ki se je obrnila na Arrivo, kjer so ji odgovorili, da se mora za pot prijaviti dva dni vnaprej.