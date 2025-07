Septembra prihaja nov sistem javnega obveščanja

Slovenijo konec septembra čaka nov sistem javnega obveščanja in alarmiranja prebivalstva. Gre za potisno obvestilo, ki se bo uporabnikom, ki so prijavljeni v omrežje enega izmed slovenskih mobilnih operaterjev, pojavilo v primeru izrednih situacij, kot so naravne nesreče in druga ogrožajoča stanja. Obvestilo v slovenščini in angleščini bodo prejeli vsi uporabniki, ki so na ogroženem območju, v krajih, kjer živita italijanska in madžarska skupnost, pa tudi v teh dveh jezikih. Sistem bo predvideval štiri stopnje obveščanja, ob tem pa prejemanja obvestil prve stopnje ne bo mogoče izključiti. Alarm vas bo na nevarnost opozoril na najvišji glasnosti, tudi če bo vaš telefon nastavljen na tiho.