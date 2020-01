Serijskemu posiljevalcu do zdaj izrekli že 89 dosmrtnih ječ

Velika Britanija je razkrila identiteto najhujšega posiljevalca v zgodovini države. 36-letni indonezijski doktorski študent Reynhard Sinaga naj bi posilil in spolno nadlegoval okoli 190 mlajših moških, za 48 žrtev mu je sodišče to že dokazalo. Sinaga je pred nočnimi klubi prežal na mlade moške, jih zvabil k sebi, omamil in nato posilil. Sodišče mu je do zdaj izreklo že 89 dosmrtnih ječ.