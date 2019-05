Šerpa z rekordom: 24-krat osvojil najvišji vrh sveta

Kot pravi, o upokojitvi še ne razmišlja, upa pa, da mu bo v prihodnjih letih uspelo še povečati število vzponov. "Plezam lahko še nekaj let," je povedal za BBCpred tednom dni, ko se je odpravljal na svoj 23. vzpon. "Sem zdrav. Nadaljujem lahko do 60. leta. S kisikom ni težko," je povedal.

Tuji plezalci se na Everest navadno povzpnejo s pomočjo izkušenih šerp, ki delajo kot vodniki, ki pripravijo pot, pritrjujejo vrvi ter prevažajo zaloge in kisik."Šerpe pripravljajo vrvi vso pot do vrha," je razložil Kami Rita."Šerpa tako naredi pot s pripravljanjem vrvi, tujci pa nato dajejo intervjuje, kako lahko je priti na Everest ali pa govorijo o svojem pogumu. Pozabljajo pa na prispevek šerp. Šerpe se zelo trudijo, da se to zgodi. Trpimo."Nato je dodal:"V vsaki gori je boginja. Naša naloga je, da ohranimo boginjo srečno. Mesece pred vzponom začnem s čaščenjem in prosim odpuščanja, ker bom moral stopati po njenem telesu."

Kamiju Riti po številu vzponov na Everest sledijo še trije plezalci, ki imajo 21 uspešnih vzponov. Dva od njih sta se že upokojila, tretji, 39-letni Ngima Nuru Šerpa, pa poskuša svoj 22. vrh to sezono osvojiti s kitajske strani.