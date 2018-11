Šest aretiranih zaradi načrtovanja atentata na Macrona

Protiteroristična enota je šesterico prijela v regijah Moselle in Isere na vzhodu države ter Ile-et-Vilaine na severu. Kot je povedal vir blizu preiskave, so aretacije povezane z načrtovanjem "nasilnega dejanja" proti predsedniku Emmanuelu Macronu. Tožilstvo je uvedlo preiskavo "hudodelske teroristične združbe".

Francoske oblasti so julija lani aretirale 23-letnika zaradi načrtovanja atentata na Macrona med vojaško parado ob državnem prazniku, ki se je je udeležil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Preiskovalcem je povedal, da je želel ubiti Macrona pa tudi muslimane, Jude, temnopolte in homoseksualce. V njegovem avtu so našli tri kuhinjske nože, na osebnem računalniku pa odkrili, da je brskal o načinih za izvedbo načrta.

Macron je danes pozval k ustanovitvi prave evropske vojske in posvaril tudi pred populizmom in vzponom avtoritarnih sistemov v Evropi, ki se znova pojavljajo in oborožujejo, s čimer se Stara celina vrača v 30. leta prejšnjega stoletja.