Šest ladij na območju, večjem od Jadrana, išče 7-metrski splav

Direktor družbe Bourbon Offshore Gael Bodenes je v sredo zvečer zagotovil, da iskalne akcije ne bodo zaključili. "Cilj naše družbe je tako akcija iskanja kot reševanja, pa tudi podpora družinam članov naše posadke na kakršen koli način," je dejal in potrdil, da so v stalnem kontaktu z družinami pogrešanih mornarjev.

Francija je ponoči v iskanje za pogrešanimi mornarji, med katerimi je tudi hrvaški kapitan Dino Miškić , poslala še eno ladjo, piše dnevnik.hr. Večjo iskalno akcijo so sprožili v torek, ko je ena od ladij opazila signalno raketo, v sredo pa so sporočili, da so prek satelitskih posnetkov Evropske agencije za pomorsko varnost opazili neznan objekt, ki bi lahko bil splav .

Na vlačilcu je bilo 14 ljudi – poleg hrvaškega kapitana še Rus, Južnoafričan in Filipinec, ostali pa so bili Ukrajinci. Sedem pomorščakov je pogrešanih.

Kot poroča morski.hr, se iskanje odvija v 'luknji' običajnih trgovskih poti, kar pomeni, da to območje prečka manj ladij kot severneje in južneje. Kot piše dnevnik.hr,tako na območju, večjem od Jadranskega morja, šest ladij išče splav, ki je dolg sedem metrov.

Reševalne ekipe so našle tri preživele in štiri trupla, za sedmimi mornarji in tremi reševalnimi čolni pa se je izgubila vsaka sled."Od torka, 1. oktobra, nismo našli niti ene osebe. Po tednu dni iskanja je možnost za preživetje teh ljudi na morju, četudi so dobro opremljeni, močno zmanjšana," so takrat sporočili koordinatorji iskanja iz Martinika in prekinili iskalno akcijo.

Družina kapitana iz Šibenika je bila zaradi prekinitve iskalne akcije, ki so jo označili za "škandalozno in sramotno odločitev", šokirana, besna in obupana. Apelirali so na hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, predsednico Kolindo Grabar-Kitarović in celotno hrvaško vlado, naj jim pomagajo v borbi za"iskanje prave resnice o nesreči, ki je uničila življenja 14 družin".