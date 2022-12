Šest mesecev po terapiji brez sledi o raku

Na zdravstvenem področju svet beleži nov mejnik. V Veliki Britaniji so pozdravili 13-letno deklico s hudo obliko levkemije, ki je med otroki, kot pravijo strokovnjaki, najpogostejša oblika raka. Nova tehnologija, ki so jo uporabili Britanci, se imenuje osnovno urejanje, kjer zdravniki s pomočjo genske manipulacije tako rekoč popravijo oz. uredijo določen gen. Sledi o raku pri 13-letni Alyssi šest mesecev po terapiji ni več, ali bo tako tudi ostalo, pa zdravniki še ne vedo, saj je deklica komaj prva bolnica, na kateri so preizkusili to metodo. Kako zdravljenje sploh poteka in kako tako bolne otroke zdravijo pri nas?