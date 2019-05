Šest mrtvih, samostrel, groteskna lutka in kult: 53-letnik živel s 'sužnjami'

53-letni moški iz Westerwalda, ki je konec preteklega tedna umrl skupaj z dvema mlajšima ženskama, po poročanju nemškega Focusasicer ni bil uradni najemnik srednjeveške lokacije, kjer se je skupina, navdušena prav nad tem delom zgodovine, srečevala. Imena najemnikov naj bi se namreč redno spreminjala.

Skupina naj bi se urila v srednjeveškem bojevanju in se družila. Organizirali naj bi tudi izobraževanja.

Odnosi v skupini naj bi bili napeti, umrli ženski, stari 19 in 35 let, ki so ju našli mrtvi na isti lokaciji kot 53-letnika, pa naj bi kljub temu s članstvom v skupini doživeli nekakšno "spreobrnjenje", kot so dogajanje za nemški RTL opisali staršil 19-letnice, med drugim sta na hitro prekinili vse vezi s "starim življenjem".

Dekle naj bi v skupino sprva pripeljal njen učitelj, ki naj bi bil, ob tem, da je učil na šoli, ki jo je obiskovala, še član srednjeveškega kulta. Je tudi prvi iz skupine, ki je storil samomor - že pred tremi leti.

Domačini so po poročanju nemških medijev prepričani, da imajo aktualne smrti neposredno zvezo prav s tem samomorom. Starši, zgroženi zaradi umika hčerke v kult in druženja s starejšim učiteljem, so le-tega obtožili spolne zlorabe dekleta, ta pa jim je vrnil tako, da jih je ovadil zaradi zanemarjanja hčerke.

Takrat 16-letno dekle (danes 19-letna žrtev) naj bi na koncu končala v rejniški družini, kjer pa je živela tudi 35-letna učiteljica, ki pa je tretja žrtev, ki je bila najdena ubita s samostrelom.

Umrli 53-letnik naj bi bil znan po tem, da je imel več "življenjskih sopotnic", pred smrtjo naj bi živel s tremi ženskami na posestvu v kraju Wietze, z ženskami pa naj bi ravnal kot s sužnji, je za nemški Bild razkril znanec. Moški naj bi se imel za nekakšnega "guruja" skupine, z vsemi vpletenimi naj bi imel tudi spolne odnose. Poleg tega je imel še trgovino s srednjeveško opremo, kjer je tako pozornost kot zgražanje vzbujala groteskna, zvezana ženska lutka, na kateri je bilo tudi več madežev, ki spominjajo na kri. Prav ena od žensk, s katero je 53-letnik živel, naj bi sprožila samostrel ter ubila njega in 19-letnico, nato pa si sodila sama, policija meni, da je šlo za dogovorjeno dejanje.

Potem ko so policisti po dogajanju v kraju Passau dve trupli odkrili še v 650 kilometrov oddaljenem Wittingenu, zdaj oblasti sklepajo, da imata ključ do rešitve uganke dva člana skupine, ki sta še živa. Nemški Focus je izbrskal, da se je eden od obeh še živih članov iz skupine umaknil pred dobrim letom, veliko več pa ni znanega. S primerom je tako še vedno povezanih veliko več vprašanj kot odgovorov. Oba moška sta namreč za novinarje nedosegljiva.

Kaj je pet ljudi vodilo v samomor zdaj, še eno osebo pa že pred tremi leti, ostaja veliko vprašanje, še posebej, ker še pred kratkim ni prav nič kazalo na to, da razmišljajo o smrti. "Naslednje leto spet pridemo,"so še pred tedni zapisali pod objavo o sodelovanju na nekem srednjeveškem dogodku.

Sosedje so tokrat pred novinarji, tako nemški Focus, presenetljivo nezgovorni. "Bolje je, da ljudje še naprej ugibajo o tem, kaj se je dogajalo," je dejal eden izmed njih.

Obsežna policijska preiskava se nadaljuje, zaenkrat - tako policija - ni nobenih dokazov, da bi bila v smrti vpletena kakšna neznana oseba.

Zato se večina sprašuje - ali se v dejanju umrlih skriva sporočilo? Der Westen piše, da je psihologinja Ruth Belzner prepričana, da gre prav za to. Po njenem mnenju so se za skupinski samomor odločili, ker "je bilo tako lažje",sporočilo, zakaj so se odločili za smrti, pa se po njenem skriva v izbiri orožja. Javnosti zaenkrat to sporočilo ostaja uganka.