Šest slonov utonilo, medtem ko so iz deroče reke skušali rešiti mladička

Po navedbah tajskih oblasti se je nesreča v nacionalnem parku Khao Yai v osrednji Tajski zgodila po tem, ko je čez slap Haew Narok (v prevodu Hudičev padec) padel mladič.

Na prizorišče nesreče so v soboto ob 3. uri zjutraj prispeli predstavniki tajskega vladnega Oddelka za nacionalne parke, divjino in ohranitev rastlin (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation - DNP). Na cesti, ki vodi do slapa so najprej naleteli na skupino slonovo, ki je ovirala dostop. Tri ure pozneje so na dnu globeli najprej našli poginulega triletnega mladiča, nato pa v bližini še pet drugih.

Še dva slona so povsem izčrpana našli na robu bližnjega klifa in ju na srečo s pomočjo vrvi uspeli rešiti. Vodja nacionalnega parka Khanchit Srinoppawan je za BBC dejal, da njuno stanje podrobno spremljajo.

Edwin Wiek, ustanovitelj tajske fundacije za pomoč divjim vrstam (Wildlife Friends Foundation Thailand) sicer meni, da bi preživela slona lahko imela težave, saj so sloni živali, ki se izrazito zanašajo na zaščito in zagotavljanje hrane, ki jim jo nudi čreda. Dogodek pa bi lahko terjal tudi 'čustveni' davek. Sloni so namreč zelo inteligentne živali, ki ob smrti članov črede pogosto izrazito žalujejo. "To je tako, kot bi izgubila polovico družine. A ne moremo nič, tako je to žal v naravi," je še dejal Wiek.