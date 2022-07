Prvi sestanek nove posvetovalne skupine za covid-19

Kljub naraščanju števila novih primerov covida-19 za zdaj ostajajo v veljavi le osnovna priporočila.

Trenutno ostaja tako imenovan scenarij A. To so priporočila, ki že veljajo: cepljenje, izolacija, zračenje, delo na domu in uporaba maske. Po naših neuradnih informacijah namreč skupina na prvem sestanku ni razpravljala o morebitnih novih ukrepih, ampak zgolj o načinu in pravilih delovanja nove skupine. Ta se bo najverjetneje sestajala enkrat tedensko, zapisniki sestankov bodo javno objavljeni, prvič v sredo.