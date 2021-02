Sestanek Počivalška v prleški gostilni že preiskuje zdravstveni inšpektorat

Kaj so minister Počivalšek, dva poslanca in drugi udeleženci pili in jedli na petkovem sestanku, ki je potekal kar v gostinskem lokalu sredi idiličnih prleških gričev? In ključno vprašanje - so s tem kršili vladne odloke? Če sklepamo po prvih odzivih, so pili samo vodo, že torkov dan pa je prinesel prvi preobrat. Po koncu sestanka so jih pričakali tudi prleški sendviči. Minister pravi, da so zgolj izvajali naloge države, kar jim vladni odloki omogočajo, prav tako so sestanki v gostiščih dovoljeni, je prepričan Počivalšek. Dogodek že preiskuje zdravstveni inšpektorat.