Opozicija se s prvimi sestanki poslanskih skupin in kljub na papirju še vedno trajajočem parlamentarnem odmoru že z drugim sestankom prvakov koalicije KUL pripravlja na plaz interpelacij. Koliko jih bodo vložili, se še niso dogovorili, so pa zatrdili, da bo prva zagotovo zoper ministrico za izobraževanje Simono Kustec, precej manj sklepčni pa so glede dogodka na Kredarici.