Šesterica obsojena posilstva in umora osemletnice

Indijsko sodišče je obsodilo šest moških zaradi skupinskega posilstva in umora osemletne deklice. Trije so bili obsojeni zaradi posilstva in umora, zato so dobili dosmrtno zaporno kazen. Ostali trije pa pet let zapora zaradi prejemanja podkupnin in uničevanja dokazov.

Tempeljski duhovnik in vaški glavar Sanji Ram, glavni obtoženec v zadevi, je bil obsojen skupaj s petimi drugimi, med katerimi so trije policisti. Medtem ko so bili trije glavni obtoženci obsojeni na dosmrtno zaporno kazen, so trije policisti dobili pet let zapora zaradi uničenja ključnih dokazov, poroča India Today na svoji spletni strani. Zaradi posilstva in umora osemletne deklice so lani v Indiji potekali protesti. FOTO: AP Obtožnica bremeni moške, da so ugrabili deklico 10. januarja 2018, medtem ko je pasla konje. Odpeljali naj bi jo v hindujski tempelj, ji dali pomirjevalo in jo v petih dneh večkrat posilili ter pretepli do smrti. Preiskovalci so prepričani, da so jo napadli zato, da bi ustrahovali muslimanske nomadske skupnosti, ki ji je pripadala. Predstavnik obrambe je napovedal pritožbo na sodbo. En moški je bil oproščen obtožb, mladoletniku, ki naj bi bil prav tako udeležen pri zločinu, pa bo sodilo ločeno sodišče. Truplo deklice so našli januarja 2018 v gozdu blizu indijskega mesta Kathua. Njena smrt je povzročila dvodnevne proteste in demonstracije v več mestih po Indiji. Vladajoča stranka Bharatija Janat je bila deležna kritik po tem, ko sta se dva njena člana udeležila shodov za podporo obtoženih. Indijska vlada je po tem primeru uvedla strožje kazni za primere posilstev. Leta 2016 je bilo po uradnih podatkih v Indiji prijavljenih skoraj 20.000 posilstev mladoletnikov, poročilo ZN iz leta 2014 pa opozarja, da je ena od treh žrtev posilstva v Indiji mladoletna.