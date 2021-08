Šesterica slovenskih študentov osvojila šest nagrad na mednarodnem matematičnem tekmovanju

Slovenci nimamo le Luke Dončića, Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja, Janje Garnbret ali Tine Trstenjak. Imamo tudi Luko Horjaka, Daniela Vitasa, Matevža Miščiča, Andraža Maierja, Žana Bajuka, Tjaža Silovška in Besfort Shalo. Nepoznana imena? Gotovo, kar pa ne pomeni, da ne gre za izjemne posameznike, kar tudi so. In vsi blestijo v matematiki. Šesterica študentov se je na dvodnevnem tekmovanju uspešno soočila z osmimi matematičnimi problemi in se zavihtela na sam vrh svetovne matematike.