Sestra naj bi morila zaradi zavisti: 'Imela je vse, jaz pa nič'

"Ubila sem jo. Potolkla," naj bi po poročanju hrvaških medijev policiji na neformalnem zaslišanju dejala Smiljana Srnec, ki je edina osumljenka krutega umora sestre Jasmine. To naj bi z lesenim predmetom večkrat udarila po glavi, nato pa njeno truplo za skoraj 20 let pospravila v domači zamrzovalnik.

Jutarnji list se je razpisal o novih podrobnosti krutega in skrivnostnega umora v Palovcu v Medžimurju, ki zadnje dni pretresa tako hrvaško kot tujo javnost. "Ubila sem jo! Potolkla," naj bi policiji domnevno povedala Smiljana Srnec med prvim zaslišanjem, ki je potekalo brez prisotnosti odvetnika. V neformalnem pogovoru je omenila, da je zagrabila prvo stvar, ki jo je našla v bližini, in sicer naj bi šlo za lesen predmet. Z njim je sestro Jasmino večkrat udarila, ko pa je ugotovila, da je mrtva, je njeno truplo pospravila v zamrzovalnik. Glavni motiv za umor sestre naj bi bila zavist, še pišeJutarnji list. "Imela je vse, jaz pa nič. Njej so dali vse, meni pa nič," je Smiljana domnevno povedala policiji. Ta je osumljenko za umor aretirala 22 ur pozneje, odvetnik pa ji je nato svetoval, naj ne daje več nobene izjave.

Hiša, v kateri so našli truplo pogrešane Jasmine Dominić. FOTO: dnevnik.hr

Kot še navaja hrvaški medij, naj bi Smiljana starše in tudi lastno hčer prepričala, da je Jasmina živa, dokler mama Katarina pet let pozneje izginotja Jasmine ni prijavila policiji. Čeprav se Smiljana časa umora naj ne bi spominjala, je tožilstvo sporočilo, da je Jasmina umrla že prvo leto po izginotju, in sicer med letoma 2000 in 2001. Osumljenko so danes okoli osme ure zjutraj pripeljali na občinsko državno odvetništvo, kjer jo bodo zaslišali in nato privedli na sodišče v Varaždinu. Policija in kriminalisti medtem nadaljujejo preiskavo. Na Hrvaško je prispela tudi mama Katarina, hrvaški mediji predpostavljajo, da bo tudi ona kmalu zaslišana.

