Sestre Hačaturjan: po letih fizičnih in spolnih zlorab ubile očeta, grozi jim do 20 let zapora

Julija lani se je 57-letni Mikhail Hačaturjan odločil, da dnevna soba ni dovolj dobro pospravljena. Zato je svoje tri hčere napadel s solzivcem, jih zaprl v sobo, nato pa zaspal v naslonjaču.

V stanovanju Hačaturjanovih sredi Moskve nasilje in zlorabe niso bile nič nenavadnega. A tistega večera so se Marija, Angelinain Krestinaodločile, da imajo dovolj. Svojega očeta so po dolgoletnih fizičnih in spolnih zlorabah s kuhinjskim nožem zabodle do smrti, nato pa poklicale policijo in se predale.

Prejšnji mesec so jih tudi uradno obtožili naklepnega umora, sojenje naj bi se začelo avgusta. Starejšima sestrama, danes starima 19 in 20 let, grozi do 20 let zapora, mlajši 18-letni sestri pa deset let.